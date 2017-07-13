В рамках Moscow Urban Forum в Институте медиа, архитектуры и дизайна "Стрелка" прошла лекция "Дом как услуга: Владеть меньшим и быть счастливее". Генеральный директор микро-жилищного стартапа Kasita Джефф Уилсон рассказал о том, как создавать максимально практичные и даже аскетичные миниатюрные дома, не лишенные уюта. Сам Джефф прожил целый год в обустроенном для жизни мусорном контейнере. На такое испытание его подтолкнул эксперимент, в ходе которого исследователи разместили в частном доме датчики движения и отслеживали, как часто члены семьи посещают ту или иную комнату. Оказалось, что 40% от общей площади жилья практически не используются. Чаще всего люди заходят на кухню, в туалет и спальню. В Америке возникла мода на небольшое жилье. Есть американцы, которые живут в трейлерах или снимают вместе с кем-то комнату в многоквартирном доме. При этом люди используют разные современные чудеса техники, упрощающие жизнь и быт. Появилась мода на "умные" приложения". Amazon Echo – приложение-помощник, с которым можно общаться и совершать с его помощью покупки в интернет-магазинах. Оно настолько популярное, что даже есть американцы, которые хотели бы на приложении жениться.

[URLEXTERNAL=http://lectory.m24.ru/lecture/announce/617] Лекция профессора и архитектора из мусорного контейнера [/URLEXTERNAL]