28 апреля, 19:30Культура
В Малом театре подвели итоги режиссерской лаборатории, посвященной творчеству Чехова
В Малом театре подвели итоги режиссерской лаборатории, посвященной творчеству Антона Чехова. Молодые режиссеры представили свои эскизы.
Так, каждый участник выбрал пьесу и в течение трех недель, которые были отведены под репетиции, работал над канвой постановки. В прошлом году участники лаборатории создавали эскизы спектаклей по пьесам Александра Островского.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.