В Малом театре подвели итоги режиссерской лаборатории, посвященной творчеству Чехова

В Малом театре подвели итоги режиссерской лаборатории, посвященной творчеству Антона Чехова. Молодые режиссеры представили свои эскизы.

Так, каждый участник выбрал пьесу и в течение трех недель, которые были отведены под репетиции, работал над канвой постановки. В прошлом году участники лаборатории создавали эскизы спектаклей по пьесам Александра Островского.

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