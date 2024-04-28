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28 апреля, 19:30

Культура

В Малом театре подвели итоги режиссерской лаборатории, посвященной творчеству Чехова

В Малом театре подвели итоги режиссерской лаборатории, посвященной творчеству Чехова

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В Малом театре подвели итоги режиссерской лаборатории, посвященной творчеству Антона Чехова. Молодые режиссеры представили свои эскизы.

Так, каждый участник выбрал пьесу и в течение трех недель, которые были отведены под репетиции, работал над канвой постановки. В прошлом году участники лаборатории создавали эскизы спектаклей по пьесам Александра Островского.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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