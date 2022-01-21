Телезрителям рассказали, как можно провести выходные

На онлайн-платформах вышел сериал "Миротворец". Это история про героя из последней части "Отряда самоубийц" с Джоном Синой в главной роли. Супергероя придумали и нарисовали в 1966 году. По сюжету комикса мальчик по имени Кристофер Смит узнает, что его отец – бывший комендант нацистского лагеря смерти. Шокированный Кристофер решает стать миротворцем.

Кроме того, в прокат вышла "Лакричная пицца" Пола Томаса Андерсона. На первый взгляд сюжет напоминает обыкновенный проходной ромком. Америка 1973 года. 15-летний школьник Гэри влюбляется в ассистентку фотографа Алану, которая на 10 лет старше.

В "Манеже" открылась выставка-байопик "Виктор Цой. Путь героя". Лидеру группы "Кино" в этом году исполнилось бы 60 лет. На грандиозной экспозиции можно увидеть инсталляции, одежду и коллекцию арта, созданного Цоем. Подробнее – в сюжете проекта The City.