Подсудимым по делу об аварии в метро грозит до 6,5 лет тюрьмы

Прокуратура просит приговорить обвиняемых по делу об аварии на Арбатско-Покровской линии метро на сроки от 5,5 до 6,5 лет колонии, передает телеканал "Москва 24".

Сторона обвинения попросила назначить для дорожного мастера службы пути метрополитена Валерия Башкатова 5,5 лет, для его помощника Юрия Гордова – 6,5 лет, замначальника дистанции капитального ремонта службы пути Алексея Трофимова – 5,5 лет и директора по производству субподрядной организации "Спецтехреконструкция" Анатолия Круглова – 5,5 лет колонии.

Напомним, авария на Арбатско-Покровской линии произошла 15 июля 2014 года. Между станциями "Славянский бульвар" и "Парк Победы" сошли с рельсов несколько головных вагонов и врезались в стену тоннеля. Погибли 24 человека, еще 271 получили травмы.