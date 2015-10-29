Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 октября 2015, 15:15

Происшествия

Подсудимым по делу об аварии в метро грозит до 6,5 лет тюрьмы

Подсудимым по делу об аварии в метро грозит до 6,5 лет тюрьмы

На Верхней Красносельской улице из-за ремонтных работ провалился грунт

Начались прения сторон по делу об аварии в метро

"Вечер": Неизвестные ночью устроили стрельбу на ж/д станции в Нахабине

Полицейские задержали подозреваемого в продаже наркотиков мужчину

В Чеховском районе закрыли подпольный цех по изготовлению алкоголя

У берегов Греции затонули четыре лодки с мигрантами

В Подмосковье накрыли банду подозреваемых в краже банкоматов

На 59-м км внешней стороны МКАД произошло крупное ДТП

"Московский патруль": Из квартиры бизнесмена похищено 100 млн рублей

Прокуратура просит приговорить обвиняемых по делу об аварии на Арбатско-Покровской линии метро на сроки от 5,5 до 6,5 лет колонии, передает телеканал "Москва 24".

Сторона обвинения попросила назначить для дорожного мастера службы пути метрополитена Валерия Башкатова 5,5 лет, для его помощника Юрия Гордова – 6,5 лет, замначальника дистанции капитального ремонта службы пути Алексея Трофимова – 5,5 лет и директора по производству субподрядной организации "Спецтехреконструкция" Анатолия Круглова – 5,5 лет колонии.

Напомним, авария на Арбатско-Покровской линии произошла 15 июля 2014 года. Между станциями "Славянский бульвар" и "Парк Победы" сошли с рельсов несколько головных вагонов и врезались в стену тоннеля. Погибли 24 человека, еще 271 получили травмы.
Сюжет: ЧП на Арбатско-Покровской линии метро
криминал следствие суды Алексей Кобелюк новости Дорогомиловский суд Екатерина Лопарева авария чп дтп
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика