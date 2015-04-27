Снаряд времен Великой Отечественной войны обнаружили на улице Правды

На севере Москвы обнаружен снаряд времен Великой Отечественной войны. Его нашли во время строительных работ на улице Правды 15. Территория оцеплена, сотрудники ближайшего офисного здания эвакуированы. На месте работают саперы.

Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции и экспертами было установлено, что тревога немного была ложной. Находка представляет собой лишь болванку, там не было взрывателя, и никакой опасности для граждан это не представляет. Подробности смотрите в видеосюжете телеканала "Москва 24".