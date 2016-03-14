В столице задержали подозреваемых в наркоторговле дворников

В столице задержали подозреваемых в наркоторговле, передает телеканал "Москва 24". Двое из них работали дворниками и, по версии следствия, в свободное время продавали героин.



Жили они на территории элитного коттеджного поселка. Во время обыска оперативники обнаружили полтора килограмма запрещенного вещества и упаковочный материал. Часть наркотика уже была расфасована в более чем 200 свертков. Третьего подозреваемого задержали на МКАД. В машине нашли полкилограмма героина. Возбуждено уголовное дело.