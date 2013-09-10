Военная операция в Сирии откладывается. Этим утром самой обсуждаемой в интернете темой стало предложение России взять склады с запасами химического оружия в Сирии под международный контроль.

В связи с этим американский президент Барак Обама заявил, что Вашингтон готов отложить ракетный удар по Сирии. Военной операцией нобелевский лауреат премии мира намерен "покарать" действующий режим Башара Асада за применение отравляющих веществ под Дамаском 21 августа.

Интервенцию в настоящее время не одобрил ни Конгресс, ни совет безопасности ООН. Специальная комиссия, которая занимается расследованием этого инцидента, обещает обнародовать результаты работы до 13 сентября.