Супруга Смирнитского рассказала о конфликте актера со стюардами

Валентин Смирнитский, сыгравший знаменитого Портоса, устроил дебош на борту самолета. Накануне актер вместе с женой летел в Москву и, как сообщают очевидцы, вел себя довольно агрессивно: выпивал, оскорблял бортпроводников и даже чуть было не ударил одного из них. Причиной стало требование стюарда убрать в переноску их маленькую собачку, что соответствует правилам воздушных перевозок. Пару уговаривали сначала стюардессы, затем документ прислал командир корабля. Но Смирнитские не успокоились. В итоге, сразу после приземления в Домодедово, Народного артиста, его жену и собаку забрали в полицейский участок.

В свою очередь, супруга актера уверяет, что никакого дебоша не было. Собака как и положено сидела в переноске под креслом, однако после пяти часов полета захотела в туалет. После этого женщина взяла ее на руки и понесла в туалет, что и не понравилось стюардам.

Скандалы на борту все чаще оказываются в центре внимания правоохранительных органов. Только за минувший год с рейсов сняли более десятка пассажиров, в том числе весьма именитых. Среди них - уральский драматург и режиссер Николай Коляда, актеры Алексей Панин и Жерар Депардье. Но первым авиахулиганом, получившим реальный срок, стал саратовский бизнесмен Сергей Кабалов. В январе прошлого года он летел на отдых в Египет, повздорил с бортпроводником и избил его. Кабалову дали 3,5 года колонии, кроме того, его обязали выплатить 400 тысяч рублей ущерба избитому бортпроводнику.