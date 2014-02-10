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Происшествия

10 февраля 2014, 22:05

Супруга Смирнитского рассказала о конфликте актера со стюардами

криминал следствие суды скандалы Виталий Калашников Иван Базанов новости авиадебоширы Валентин Смирнитский чп дтп

Валентин Смирнитский, сыгравший знаменитого Портоса, устроил дебош на борту самолета. Накануне актер вместе с женой летел в Москву и, как сообщают очевидцы, вел себя довольно агрессивно: выпивал, оскорблял бортпроводников и даже чуть было не ударил одного из них. Причиной стало требование стюарда убрать в переноску их маленькую собачку, что соответствует правилам воздушных перевозок. Пару уговаривали сначала стюардессы, затем документ прислал командир корабля. Но Смирнитские не успокоились. В итоге, сразу после приземления в Домодедово, Народного артиста, его жену и собаку забрали в полицейский участок.

В свою очередь, супруга актера уверяет, что никакого дебоша не было. Собака как и положено сидела в переноске под креслом, однако после пяти часов полета захотела в туалет. После этого женщина взяла ее на руки и понесла в туалет, что и не понравилось стюардам.

Скандалы на борту все чаще оказываются в центре внимания правоохранительных органов. Только за минувший год с рейсов сняли более десятка пассажиров, в том числе весьма именитых. Среди них - уральский драматург и режиссер Николай Коляда, актеры Алексей Панин и Жерар Депардье. Но первым авиахулиганом, получившим реальный срок, стал саратовский бизнесмен Сергей Кабалов. В январе прошлого года он летел на отдых в Египет, повздорил с бортпроводником и избил его. Кабалову дали 3,5 года колонии, кроме того, его обязали выплатить 400 тысяч рублей ущерба избитому бортпроводнику.

Сюжет: Дебоширы в самолетах

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