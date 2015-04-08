Известный режиссер-документалист Тамара Якжина пропала без вести

Известный режиссер-документалист Тамара Якжина без вести пропала в Москве. Об исчезновении женщины в полицию сообщили родственники. Причем первое заявление от сестры Якжиной поступило еще в середине марта, однако тогда на него не обратили должного внимания. Теперь поиски режиссера усилены, расследование дела взял под личный контроль начальник столичного главка МВД.



По словам знакомых Якжиной, на днях в интернете появились объявления о продаже ее квартиры, но потом рекламу удалили. Следствие рассматривает различные версии исчезновения Якжиной, в том числе и возможность мошенничества с жилплощадью. Уголовное дело заведено по статье "Убийство", передает телеканал "Москва 24".