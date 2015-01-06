Число пострадавших от крушения поездов в Бразилии возросло до 140

До 140 человек возросло число пострадавших в результате столкновения двух пассажирских поездов в Бразилии. Инцидент произошел в городе Мескита в штате Рио-де-Жанейро. По сообщениям местного министерства транспорта, пассажирский состав врезался в электричку, когда она остановилась на станции.

Инцидент произошел в час-пик, в тот момент все поезда были переполнены. Авария произошла на небольшой скорости, и благодаря этому никто не погиб. Все пострадавшие получили легкие травмы и были отправлены в больницы. Движение по железнодорожной ветке прервано.