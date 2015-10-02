Изъятая в "Невском экспрессе" львица содержится в центре передержки

В Дмитровский район Подмосковья сегодня отправились специалисты столичного Центра экзотических кошек Княгиничевых, чтобы познакомиться со львицей Клеопатрой. Хищница содержится в Центре передержки животных.

Клеопатра живет там с начала прошлого года, после того, как ее обнаружили в купе "Невского экспресса". О незаконной перевозке маленького львенка сообщила зоозащитная организация. Животному на тот момент было несколько месяцев. Львенок был изъят инспекторами департамента природопользования совместно с сотрудниками транспортной полиции, передает телеканал "Москва 24".