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Новости

02 октября 2015, 11:45

Происшествия

Изъятая в "Невском экспрессе" львица содержится в центре передержки

Изъятая в "Невском экспрессе" львица содержится в центре передержки

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В Дмитровский район Подмосковья сегодня отправились специалисты столичного Центра экзотических кошек Княгиничевых, чтобы познакомиться со львицей Клеопатрой. Хищница содержится в Центре передержки животных.

Клеопатра живет там с начала прошлого года, после того, как ее обнаружили в купе "Невского экспресса". О незаконной перевозке маленького львенка сообщила зоозащитная организация. Животному на тот момент было несколько месяцев. Львенок был изъят инспекторами департамента природопользования совместно с сотрудниками транспортной полиции, передает телеканал "Москва 24".
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