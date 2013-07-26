Андрей Шаронов прокомментировал слухи о своей отставке

Исполняющий обязанности заместителя мэра Москвы по экономическим вопросам Андрей Шаронов впервые прокомментировал слухи о своей отставке. Он дал интервью телеканалу "Москва 24".



"Отвечу вам словами профессора Преображенского: "Не читайте советских газет". Если говорить серьезно, то решение о новой команде мэр примет после выборов, поэтому я бы сейчас воздержался от ответа на этот вопрос. Доживем до выборов", - сообщил Андрей Шаронов на вопрос о своей отставке.

Информация о готовящейся отставке Андрея Шаронова появилась в газете "Ведомости" 24 июля. В статье сообщалось, что и.о. заммэра может покинуть городскую администрацию после выборов. Журналисты предположили, что Шаронов после ухода из мэрии возглавит бизнес-школу "Сколково" или станет первым замминистра экономического развития.