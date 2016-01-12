"Интервью": Елена Шинкарук – об итогах работы "Активного гражданина"

Название: "Интервью"

Ведущий: Федор Баландин

Гость: Елена Шинкарук

Когда смотреть: по будням на телеканале "Москва 24"

Для кого: для жителей столицы



В студии телеканала "Москва 24" побывала председатель комитета государственных услуг города Москвы Елена Шинкарук. В интервью она рассказала о том, кто принимает участие в голосованиях на "Активном гражданине", какие популярные темы на нем обсуждают и чем поощряют активных граждан.