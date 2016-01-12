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12 января 2016, 18:00

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"Интервью": Елена Шинкарук – об итогах работы "Активного гражданина"

"Интервью": Елена Шинкарук – об итогах работы "Активного гражданина"

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"Важная персона": Михаил Ковальчук

  • Название: "Интервью"
  • Ведущий: Федор Баландин
  • Гость: Елена Шинкарук
  • Когда смотреть: по будням на телеканале "Москва 24"
  • Для кого: для жителей столицы


В студии телеканала "Москва 24" побывала председатель комитета государственных услуг города Москвы Елена Шинкарук. В интервью она рассказала о том, кто принимает участие в голосованиях на "Активном гражданине", какие популярные темы на нем обсуждают и чем поощряют активных граждан.
Сюжет: Референдумы "Активный гражданин"
интервью Федор Баландин онлайн-услуги итоги года Активный гражданин Елена Шинкарук
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