12 января 2016, 18:00Онлайн-услуги
"Интервью": Елена Шинкарук – об итогах работы "Активного гражданина"
- Название: "Интервью"
- Ведущий: Федор Баландин
- Гость: Елена Шинкарук
- Когда смотреть: по будням на телеканале "Москва 24"
- Для кого: для жителей столицы
В студии телеканала "Москва 24" побывала председатель комитета государственных услуг города Москвы Елена Шинкарук. В интервью она рассказала о том, кто принимает участие в голосованиях на "Активном гражданине", какие популярные темы на нем обсуждают и чем поощряют активных граждан.