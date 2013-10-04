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04 октября 2013, 23:22

Город

Электростальцам в квитанции ЖКУ включили графу "пожертвования на храм"

Электростальцам в квитанции ЖКУ включили графу "пожертвования на храм"

"Сорок сороков": Храм Святителя Спиридона Тримифунтского

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Жителям Электростали в квитанции ЖКУ включили графу "пожертвования на строительство храма". Взнос - 50 рублей каждый месяц. По словам местных властей, такая практика существует уже много лет. Жертвовать на церковь или нет, каждый решает сам. Можно просто вычеркнуть строчку и не платить.

История возмутила многих блогеров. Интернет-пользователи замечают, что большинство людей просто не читают квитанции и платят полную стоимость. Некоторые сравнивают происходящее с мошенничеством. Несмотря на многочисленные пожертвования, храм превратился в долгострой.
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