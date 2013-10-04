Электростальцам в квитанции ЖКУ включили графу "пожертвования на храм"

Жителям Электростали в квитанции ЖКУ включили графу "пожертвования на строительство храма". Взнос - 50 рублей каждый месяц. По словам местных властей, такая практика существует уже много лет. Жертвовать на церковь или нет, каждый решает сам. Можно просто вычеркнуть строчку и не платить.

История возмутила многих блогеров. Интернет-пользователи замечают, что большинство людей просто не читают квитанции и платят полную стоимость. Некоторые сравнивают происходящее с мошенничеством. Несмотря на многочисленные пожертвования, храм превратился в долгострой.