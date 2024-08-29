Артисты Чирков и Сорокина посетили единый пункт отбора на военную службу в Москве

Артисты Святослав Чирков и Татьяна Сорокина посетили единый пункт отбора на военную службу на улице Яблочкова в Москве и выступили перед будущими бойцами. По словам певицы, она приходит сюда уже не первый раз.

Сорокина отметила, что в этот раз она увидела в 2–3 раза больше мужчин, чем раньше, желающих подписать контракт с Минобороны РФ. Она считает, что сейчас те, кто воюет на СВО, занимаются очень важным делом.

В единый пункт отбора на военную службу москвичи могут прийти в любой день – он работает без выходных. Здесь помогут пройти медосмотр, оформить документы, а также расскажут про все льготы и выплаты.

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