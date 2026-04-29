Участок Арбатско-Покровской линии метро закрыт до 8 мая

29 апреля, 11:15

Москвичам рассказали, как будут работать парковки и госучреждения в майские праздники

Парковка в Москве 1, 2, 9 и 11 мая будет бесплатной на всех улицах, включая зоны с повышенными и динамическими тарифами. 3 и 10 мая парковки будут работать по воскресному режиму: бесплатно в большинстве зон, за исключением участков с тарифами 380, 450 и 600 рублей в час, а также зон с динамическим тарифом. Об этом рассказал пресс‑секретарь "Московского паркинга" Филипп Конюхов.

Центры "Мои документы" также переходят на особый график. Районные офисы будут открыты с 8:00 до 20:00, кроме 7 офисов. Флагманские центры и Дворец госуслуг будут работать с 10:00 до 22:00.

Изменится и расписание поликлиник. Взрослые поликлиники 1 и 9 мая будут работать с 9:00 до 16:00, 2 и 11 мая – с 9:00 до 18:00, 3 и 10 мая – с 9:00 до 16:00. Кабинеты дежурного врача будут открыты в часы работы поликлиник. Детские поликлиники 1, 3, 9 и 10 мая будут оказывать помощь на дому с 9:00 до 15:00, 2 и 11 мая – помощь на дому и прием в поликлинике. Травмпункты будут работать без изменений.

