Уникальные вещи из прошлого представили на летнем блошином рынке "Мосвинтаж"

27, 28 и 29 июня внутренний дворик Музея Москвы на Зубовском бульваре превратился в масштабный блошиный рынок в рамках фестиваля "Мосвинтаж".

На площадке под открытым небом собрались десятки коллекционеров, антикваров и ценителей истории. Здесь выставили настоящие подарки из прошлого: книги, винтовые пластинки, посуду, аксессуары, декор и многое другое. Все это можно было посмотреть, примерить, приобрести и вдобавок даже получить небольшой рассказ об истории того или иного предмета.

Кроме этого, в рамках фестиваля прошли выставки и лекции, где эксперты пообщались с посетителями и раскрыли несколько секретов коллекционирования.

О том, какие реликвии можно найти на блошиных рынках и что они скрывают, узнала ведущая Москвы онлайн Полина Ермолаева.

