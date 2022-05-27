Загруженность столичных дорог оценили в 8 баллов

В Москве снова начал лить дождь. Самые сильные осадки в данный момент наблюдаются в центре города.

Ранее Дептранс посоветовал водителям пересесть на общественный транспорт из-за непогоды. Заторы достигли уже восьми баллов. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

