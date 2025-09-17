Почти 700 новых заведений общепита открылись в Москве в 2025 году

За последние 2 года в Москве открылось рекордное количество новых ресторанов. С начала этого года заработали почти 700 заведений – это максимальный прирост за весь период.

Сегодня в столице работает более 858 тысяч посадочных мест в кафе и ресторанах. За два года гастрономическая карта города увеличилась в 2,5 раза. В меню москвичи могут найти блюда практически любой национальной кухни, а также авторские концепции.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.