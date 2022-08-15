В Москве открылся форум "Армия – 2022". Там можно увидеть образцы лучшей военной техники и оценить мастерство военных.

В рамках форума на подмосковном военном полигоне "Алабино" состоятся Международные военные игры, в которых примут участие профессионалы из 35 стран. В том числе состоится знаменитый "Танковый биатлон". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.