На портале mos.ru москвичи могут узнать график отключения горячей воды

Москвичи могут узнать график отключения горячей воды на портале mos.ru. Чтобы узнать даты, достаточно ввести улицу и номер дома.

Кроме того, можно воспользоваться приложениями "Моя Москва" и "Госуслуги Москвы", а также телефонами городских справочных служб.

Плановые отключения в Москве проходят с мая по август. В это время специалисты готовят теплосети к новому отопительному сезону.