Ряд станций метро в ЦАО закроют на выход 7 и 9 мая

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09:30

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Москвичам рассказали об автомобиле специального назначения "Тигр-М СпН"

Москвичам рассказали об автомобиле специального назначения "Тигр-М СпН"

Более 8 тыс военных примут участие в параде Победы на Красной площади 9 мая

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Военная техника утром 9 мая выдвинулась с площадки временного размещения в районе Печатники. В данный момент она находится на Тверской улице.

В параде примут участия автомобили специального назначения "Тигр-М СпН". От базовой модели машина отличается наличием в крыше большого люка, установленного на вращающийся погон и закрывающегося двухстворчатой бронированной крышкой. На люке имеются крепления для установки различного оружия.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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