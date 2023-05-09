Москвичам рассказали об автомобиле специального назначения "Тигр-М СпН"

Военная техника утром 9 мая выдвинулась с площадки временного размещения в районе Печатники. В данный момент она находится на Тверской улице.

В параде примут участия автомобили специального назначения "Тигр-М СпН". От базовой модели машина отличается наличием в крыше большого люка, установленного на вращающийся погон и закрывающегося двухстворчатой бронированной крышкой. На люке имеются крепления для установки различного оружия.

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