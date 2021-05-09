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Москва 24

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09 мая, 15:30

В параде Победы приняли участие более 12 тысяч военнослужащих

город 9 Мая День Победы 2021 видео Александра Корнева Алина Гилева

В Москве прошел парад в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В нем приняли участие 37 пеших парадных расчетов.

Всего были задействованы более 12 тысяч военнослужащих, среди которых офицеры, сержанты и солдаты соединений и воинских частей, слушатели и курсанты военно-учебных заведений, а также воспитанники суворовских военных и Нахимовского училищ. Кроме того, 900 музыкантов из 40 коллективов исполнили десятки мелодий.

По площади проехали более 190 единиц военной техники, в том числе танки, бронеавтомобили, оперативно-тактические ракетные комплексы.

Также состоялась авиационная часть парада. В небо над столицей поднялись 23 вертолета и 53 самолета ВКС, всего 76 единиц авиационной техники.

Владимир Путин поздравил ветеранов, военных и всех россиян с Днем Победы.По словам главы государства, День Победы всегда будет для России священным праздником. Страна никогда не забудет, что подвиг в победе над нацизмом совершил советский народ, добавил Путин. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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