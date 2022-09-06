На Солнцевской линии был продолжен последний тоннель до Внуково

Специалисты проложили последний тоннель Солнцевской линии до Внуково. Уточняется, что благодаря этому пассажиры смогут попасть из метро в аэропорт.

После завершения работ транспортная ситуация в ТиНАО должна стать лучше. Внуково станет первым в России аэропортом с собственной станцией метро.

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