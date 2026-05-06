Работы по строительству моста-паруса в Мнёвниковской пойме выполнены на 35%. Объект откроется уже в 2027 году. Переправа свяжет Новозаводскую улицу с проектируемым проездом № 1165 в Мнёвниковской пойме.

Протяженность моста составит 250 метров, здесь будет две полосы в каждую сторону, а для пешеходов сделают тротуары. После завершения работ мост станет связующим звеном между районами Филевский парк и Хорошёво-Мнёвники.

