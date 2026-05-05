Четыре набережные обновят в центре Москвы

В центре Москвы обновят четыре набережные – Пречистенскую, Фрунзенскую, Новодевичью и Ростовскую. О комплексном благоустройстве района Хамовники рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

На набережных заменят покрытия проезжей части и тротуаров, установят 14 современных остановок городского транспорта. На пешеходных переходах сделают контрастное освещение, чтобы они стали заметнее в темноте. В ходе работ обустроят свыше 50 тысяч квадратных метров газонов.

Общая протяженность обновленных набережных составляет больше 5 километров. Проект позволит создать единый комфортный маршрут для автомобилистов и пешеходов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.