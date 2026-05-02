Тверской бульвар стал главной площадкой фестиваля "Московская весна". 2 мая там можно попробовать пельмени народов России. Например, курзе из Дагестана, пельняни из Удмуртии, буузы из Улан-Удэ, а также также пельмени с маралом и алтайскими сырами, олениной и брусничным соусом, минтаем, командорским кальмаром.

Это не только гастрономический фестиваль. Также можно посмотреть на выступления артистов, сходить на театральные постановки, мастер-классы и лекции. Они будут проходить на разных площадках столицы.

