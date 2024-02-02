Москвичей и туристов пригласили на фестиваль "Китайский Новый год в Москве"

Москва готовится к празднованию китайского Нового года. Посвященный ему фестиваль пройдет в столице с 9 по 18 февраля.

Для жителей и гостей столицы масштабную программу приготовили впервые. Так, рядом с колесом "Солнце Москвы" пройдет акробатическое шоу с участием китайских спортсменов, а на ВДНХ проведут мастер-классы по оздоровительным техникам и покажут театрализованное представление с 18-метровым драконом. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.