По подозрения в нападении на гаражи в Бибирево задержали 15 человек

Возбуждено уголовное дело по факту атаки на гаражный кооператив на севере столицы, передает телеканал "Москва 24". По подозрению в совершении преступления задержаны пятнадцать человек.

По версии следствия, вечером 29 января группа неизвестных из неустановленного оружия обстреляла окна офисного здания на территории гаражного кооператива на улице Плещеева и попыталась проникнуть внутрь.

В результате нападения пострадал один человек, он с огнестрельным ранением был госпитализирован. Как рассказали охранники гаражей, атака была попыткой рейдерского захвата объекта, который располагается недалеко от метро "Бибирево".