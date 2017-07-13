Более 10 гостиниц откроют в Москве в этом году

В этом году в Москве откроют 11 гостиниц разных ценовых категорий. Об этом сообщил Сергей Собянин во время посещения отеля, который расположен на Верхней Красносельской улице. По словам мэра, именно туристический бизнес является главной частью столичной экономики. За последние шесть лет в городе были открыты 42 новые гостиницы, не считая мини-отелей и хостелов.

"В Москве неплохая динамика инвестиций в основной капитал по всем направлениям. Одно из таких направлений – туристический бизнес. В этом году мы сдадим 11 гостиниц. Туристический бизнес является все боле и более весомый частью московской экономики. В этом году ожидаем цифру – туристов приблизится к 18 миллионам человек Я надеюсь, что ЧМ по футболу будет драйвером в туристической отрасли", – отметил мэр.

В настоящее время в Москве работают более тысячи гостиниц на любой вкус и кошелек. Все они прошли классификацию по категориям. Так, в столице открыты 30 пятизвездочных и более 80 четырхзвездочных отелей. Также для туристов доступны объекты размещения с категорией 3, 2 и 1 звезды. Подробнее – в сюжете телеканала "Москва 24".