В выставочном центре "МосЭкспо" прошел VI Московский молодежный форум

Более десяти тысяч школьников и студентов приняли участие в VI Московском молодежном форуме. На 17 площадках прошли разноформатные лекции, дебаты, встречи и мастер-классы. В программу форума вошли: паркур и велотриал, авангардная мода, экология, политические дебаты и соревнования по киберспорту.

Получить собственную площадку на форуме несложно. Необходимо быть молодым, иметь интересное увлечение и уметь его наглядно представить.