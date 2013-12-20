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Новости

20 декабря 2013, 07:40

В выставочном центре "МосЭкспо" прошел VI Московский молодежный форум

В выставочном центре "МосЭкспо" прошел VI Московский молодежный форум

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Более десяти тысяч школьников и студентов приняли участие в VI Московском молодежном форуме. На 17 площадках прошли разноформатные лекции, дебаты, встречи и мастер-классы. В программу форума вошли: паркур и велотриал, авангардная мода, экология, политические дебаты и соревнования по киберспорту.

Получить собственную площадку на форуме несложно. Необходимо быть молодым, иметь интересное увлечение и уметь его наглядно представить.
форумы молодежь Ксения Чепенко Наиль Губаев новости Татьяна Худякова
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