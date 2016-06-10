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Новости

10 июня 2016, 16:15

Экономика

Российская экономика приближается к фазе восстановления – ЦБ

Российская экономика приближается к фазе восстановления – ЦБ

Центробанк снизил ключевую ставку впервые за десять месяцев

В пятницу доллар подорожал до 64,80 рублей, евро – до 73,20 рублей

Рубль демонстрирует укрепление на Московской бирже

Большинство россиян считает кредиты путем к разорению

В пятницу Банк России примет решение по ключевой ставке

Рубль достиг трехнедельного максимума против доллара

Курс доллара вырос до 64 рублей 60 копеек

Рубль демонстрирует укрепление

Баррель Brent торгуется у отметки 50 долларов

В пятницу Центробанк снизил ключевую ставку с 11 до 10,5 процентов. Это произошло впервые с августа прошлого года. В банке, комментируя свое решение, отметили снижение инфляции. Несмотря на плавающую цену на нефть экономика стала устойчивей. Ситуация на мировых рынках оказалась лучше прогнозируемой. Экономика приближается к фазе восстановления, считают в ЦБ.

Биржа отреагировала на новость небольшим укреплением рубля, но затем курс доллара вновь начал расти. Доллар сейчас торгуется на уровне 64 рубля 63 копейки, евро – 73,09 рублей. Баррель марки Brent сегодня теряет более процента. Цена бочки к этой минуте – 51 доллар 35 центов, сообщает телеканал "Москва 24".
Сюжет: Изменение курсов валют
финансы новости Константин Цыганков курсы валют Мария Рыбакова ключевая ставка цены на нефть укрепление рубля

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