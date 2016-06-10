Российская экономика приближается к фазе восстановления – ЦБ

В пятницу Центробанк снизил ключевую ставку с 11 до 10,5 процентов. Это произошло впервые с августа прошлого года. В банке, комментируя свое решение, отметили снижение инфляции. Несмотря на плавающую цену на нефть экономика стала устойчивей. Ситуация на мировых рынках оказалась лучше прогнозируемой. Экономика приближается к фазе восстановления, считают в ЦБ.



Биржа отреагировала на новость небольшим укреплением рубля, но затем курс доллара вновь начал расти. Доллар сейчас торгуется на уровне 64 рубля 63 копейки, евро – 73,09 рублей. Баррель марки Brent сегодня теряет более процента. Цена бочки к этой минуте – 51 доллар 35 центов, сообщает телеканал "Москва 24".