Эвакуация неправильно припаркованного авто обойдется в 5 тысяч рублей

С 15 сентября в столице вводится платная эвакуация для неправильно припаркованных автомобилей. Об этом заявил заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов. В первую очередь власти уберут автомобили с остановок общественного транспорта, от пешеходных переходов и пешеходных зон. Что касается платных парковок, то с 1 июня автомобили внутри Бульварного кольца можно будет оставить только за 50 рублей в час.

Ликсутов также отметил, что снимать турникеты в общественном транспорте пока не планируется: "Пока мы не планируем снимать турникеты в общественном транспорте города. Это сразу же потребует увеличения стоимости проезда, чего мы не хотим и не собираемся делать".