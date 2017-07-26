Москвичи обогнали лондонцев в экономии воды и электричества

Москвичи оказались экономными: воды и электроэнергии тратят меньше, чем жители Лондона и Нью-Йорка, передает телеканал "Москва 24". Об этом рассказали в департаменте градостроительной политики со ссылкой на исследование крупной международной компании. Жители "большого яблока" расточительнее москвичей более, чем в два раза. Экономить нам позволяют приборы учета воды, а также новые энергоэффективные технологии при строительстве, рассказали специалисты. Между тем, по расходу воды, самыми экономными остаются берлинцы.