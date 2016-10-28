Электрички переходят на зимнее расписание, передает телеканал "Москва 24". С 30 октября больше не будет "дачных" рейсов по пятницам и выходным. В общей сложности отменят 27 поездов. А 11 маршрутов изменят на более популярные в зимний сезон.

Особенно внимательными просят быть пассажиров Савеловского направления. С 29 октября по 2 ноября на линии будут вестись дорожные работы, для этого организуются технологические окна. Рабочие выйдут на пути около 11 вечера и закончат ремонт к 5 утра. Из-за этого отменят вечерние электрички до Икши и Лобни, а также изменится расписание поздних аэроэкспрессов в Шереметьево.