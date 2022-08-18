Магазины сети "Магнит" будут продавать просроченные продукты, об этом написала газета "Известия". Покупателями, правда, должны стать не обычные посетители, а компании, производящие корма и удобрения.

Таким образом ретейлер хочет снизить объем пищевых отходов, отправляемых на мусорные полигоны. Продавать просрочку, пусть даже с небольшим убытком, в любом случае не так разорительно, как платить за утилизацию. Уже идет поиск потенциальных покупателей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.