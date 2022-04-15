ЦБ разрешит продажу наличной валюты населению с 18 апреля

Центробанк с 18 апреля разрешит продажи наличной валюты населению. Купить можно будет только средства, которые поступили в банки с 9 апреля. Также Банк России разрешил снимать евро со счетов и вкладов.

Почему валютное регулирование смягчили? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.