Зарубежные онлайн-магазины блокируют платежи по выпущенным в РФ картам UnionPay

Зарубежные интернет-магазины начали блокировать платежи россиян по картам UnionPay. Это китайская платежная система, на которую многие перешли после ухода Visa и MasterCard.

Иностранные онлайн-ретейлеры решили блокировать операции вообще по любым картам, выпущенным в РФ. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.