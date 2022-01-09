Москвичи сообщили об очереди на входе в цирк на Цветном бульваре

Некоторые москвичи решили отметиться походом в цирк на Цветном бульваре в последний праздничный выходной. Гости сообщают об очередях на входе.

Пользуются популярностью и досуговые площадки в центре города. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.