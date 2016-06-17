В пятницу IAAF решит вопрос о допуске сборной России на Олимпиаду

В Вене в пятницу может решиться судьба нашей олимпийской сборной по легкой атлетике. Международная ассоциация должна ответить на главный вопрос, вернут ли российскую спортивную федерацию в состав всемирной. От этого зависит наше участие в Олимпиаде в Рио. Решение должны обнародовать через четыре дня, передает телеканал "Москва 24".

Всероссийская федерация лишилась места в международной осенью из-за допингового скандала. Накануне в антидопинговом агентстве заявили, что Россия делает недостаточно для борьбы с употреблением запрещенных веществ и обвинили наших спортсменов в массовом уклонении от тестирования.