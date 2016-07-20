Число проголосовавших за внешний вид новых купюр достигло почти 900 ты

Число проголосовавших за внешний вид новых купюр достигло почти 900 тысяч. Россияне выбирают, какие города и их символы должны быть представлены на банкнотах 200 и 2000 рублей. Их планируют выпустить в обращение в следующем году.

Конкурс запустил Центральный банк. Москва уже изображена на банкноте в 100 рублей и в официальном голосовании не участвует. Однако телеканал "Москва 24" проводит свою акцию под названием "Москва Денежная", где предлагает всем желающим пофантазировать, какие символы столицы могли бы оказаться на новых банкнотах. Отдать свой голос можно на портале m24.ru. Пока по-прежнему лидирует знаменитая скульптура "Рабочий и колхозница", ее догоняет главный корпус МГУ. Далее следуют Останкинская башня и памятник Петру Первому. Замыкает рейтинг здание цирка на проспекте Вернадского.

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Рабочий и колхозница 37,12 %

МГУ 30,30 %

Останкинская башня 16,67 %

Памятник Петру Первому 12,88 %

Цирк на проспекте Вернадского 3,03 %

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