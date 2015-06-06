С помощью материнского капитала можно будет оплачивать услуги няни

Материнский капитал можно будет использовать на оплату услуг частных нянь и детских садов. Пока это только инициатива. Предложения по ее реализации должны представить в правительство через месяц Минтруд, Минфин и еще несколько ведомств.

Материнский капитал планируется направлять только за услуги, оказываемые частными садами, зарегистрированными как юрлицо. А если речь идет о няне, приходящей домой к ребенку, то у нее должны быть документы индивидуального предпринимателя. Подробности - в сюжете телеканала "Москва 24".