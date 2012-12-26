26 декабря 2012, 09:52Общество
Центр помощи больным ДЦП завышал цены на свои услуги
Московское правительство приостановило сотрудничество с одним из медицинских центров, где оказывали помощь детям с церебральным параличом. По некоторым данным, там завышали цены на услуги.
Проверка показала, что из-за представителей института кондуктивной педагогики Андраша Петё в Москве - компании "Глобус 21 век", стоимость услуг для москвичей значительно завышена. Для продолжения сотрудничества институту было предложено отказаться от услуг посредника.