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26 декабря 2012, 09:52

Общество

Центр помощи больным ДЦП завышал цены на свои услуги

Центр помощи больным ДЦП завышал цены на свои услуги

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Московское правительство приостановило сотрудничество с одним из медицинских центров, где оказывали помощь детям с церебральным параличом. По некоторым данным, там завышали цены на услуги.

Проверка показала, что из-за представителей института кондуктивной педагогики Андраша Петё в Москве - компании "Глобус 21 век", стоимость услуг для москвичей значительно завышена. Для продолжения сотрудничества институту было предложено отказаться от услуг посредника.
дети здоровье Алексей Вершинин новости Анна Антонова реабилитация ДЦП
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