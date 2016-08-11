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11 августа 2016, 08:15

Общество

Суд изберет меру пресечения родителям и бабушке погибшей девочки

Суд изберет меру пресечения родителям и бабушке погибшей девочки

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В подмосковных Озерах приемным родителям и бабушке шестилетней девочки суд изберет меру пресечения. Ребенок погиб при странных обстоятельствах, в которых сейчас разбираются полицейские, передает телеканал "Москва 24".

По версии следствия, мать и отец скрыли факт трагедии, подав заявление в полицию о пропаже дочери. Позже стало известно, что она не исчезала. На допросе родители рассказали, что ребенок утонул в ванной, они испугались и решили сжечь тело.

Также был проведен следственный эксперимент. Соседи называют семью в целом неблагополучной. Взрослые злоупотребляли спиртным. У них остались на воспитании еще двое детей, один из которых приемный.
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