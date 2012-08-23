23 августа 2012, 19:32
В эти выходные в Подмосковье пройдет этап Чемпионата мира по супербайку. Соревнования подобного уровня проводятся в России впервые. 70 команд и более 100 лучших гонщиков из 19 стран будут бороться за победу на автодроме Moscow Raceway. На организацию мотогонки было потрачено более 10 миллионов евро. Директор чемпионата World Superbike Паоло Чиабатти с сентября прошлого года три раза приезжал в Москву и сам смотрел, как продвигается строительство трассы.
Подмосковная трасса выполнена по самым современным стандартам, инспекторы международных организаций отметили высокое качество верхнего покрытия. По словам пилота команды Kawasaki Lorenzini Кенана Софуоглу, трасса очень сложная и скользкая, новые трассы всегда представляет трудности для гонщиков.
24 августа пилоты поучаствуют в тестовых заездах в центре Москвы, а в выходные начнутся настоящие сражения. Больше половины из тридцати тысяч билетов на заезды уже продали. Хотя организаторы обещали оставить резерв. Для автомобилистов подготовили парковку на 10 тысяч машиномест, добраться до трассы также можно на электричке или на воздушном такси. Желающие смогут побывать и в зоне паддоков.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: