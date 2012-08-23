В эти выходные в Подмосковье пройдет этап Чемпионата мира по супербайку. Соревнования подобного уровня проводятся в России впервые. 70 команд и более 100 лучших гонщиков из 19 стран будут бороться за победу на автодроме Moscow Raceway. На организацию мотогонки было потрачено более 10 миллионов евро. Директор чемпионата World Superbike Паоло Чиабатти с сентября прошлого года три раза приезжал в Москву и сам смотрел, как продвигается строительство трассы.

Подмосковная трасса выполнена по самым современным стандартам, инспекторы международных организаций отметили высокое качество верхнего покрытия. По словам пилота команды Kawasaki Lorenzini Кенана Софуоглу, трасса очень сложная и скользкая, новые трассы всегда представляет трудности для гонщиков.

24 августа пилоты поучаствуют в тестовых заездах в центре Москвы, а в выходные начнутся настоящие сражения. Больше половины из тридцати тысяч билетов на заезды уже продали. Хотя организаторы обещали оставить резерв. Для автомобилистов подготовили парковку на 10 тысяч машиномест, добраться до трассы также можно на электричке или на воздушном такси. Желающие смогут побывать и в зоне паддоков.