Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 ноября 2012, 10:26

Интернет-сообщество обсуждает домашний арест Евгении Васильевой

Интернет-сообщество обсуждает домашний арест Евгении Васильевой

"Утро": обзор блогов - Наталья Водянова осталась без ночлега в Москве

"Утро": Обзор блогов - блогеры против служебных парковок в ЦАО

"Утро": обзор блогов - в бродяге признали актера Винни Джонса

"Утро": обзор блогов - у Елизаветы II впервые появился планшет

"Утро": обзор блогов - детям купили кота за "лайки" в Facebook

"Утро": обзор блогов - появятся ли контролеры в московском метро

"Утро": "Луркоморье" попало в "черный список" сайтов

"Утро": обзор блогов - портрет Льва Толстого разместили на рекламе чая

"Утро": парковки для собак и необычный балкон в Москве

Интернет-сообщество бурно обсуждает домашний арест экс-главы департамента имущества Минобороны Евгении Васильевой. По версии следствия, она причастна к хищению имущества дочерних предприятий холдинга "Оборонсервис" на общую сумму более 360 миллионов рублей.


В сети появляются новые фотографии, где Васильева совсем неплохо проводит время. Вот как пользователи комментируют снимки в блогах:
"Неплохо девушки время проводят. Прошлись по Dior и присели коньячка отпить. Бедная Васильева! Это ж при домашнем аресте самой придется полы в 13 комнатах мыть и пельмени варить".

Напомним, Хамовнический суд Москвы на два месяца поместил Евгению Васильеву под домашний арест. Ей запрещено пользоваться интернетом и общаться с кем-либо, кроме адвокатов. Васильева просила отпустить ее под залог в размере 15 миллионов рублей. Но суд эту просьбу не удовлетворил. Ей грозит до 6 лет лишения свободы.
блоги арест Наиль Губаев новости Оборонсервис Евгения Васильева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика