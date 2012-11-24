Интернет-сообщество обсуждает домашний арест Евгении Васильевой

Интернет-сообщество бурно обсуждает домашний арест экс-главы департамента имущества Минобороны Евгении Васильевой. По версии следствия, она причастна к хищению имущества дочерних предприятий холдинга "Оборонсервис" на общую сумму более 360 миллионов рублей.



В сети появляются новые фотографии, где Васильева совсем неплохо проводит время. Вот как пользователи комментируют снимки в блогах:

"Неплохо девушки время проводят. Прошлись по Dior и присели коньячка отпить. Бедная Васильева! Это ж при домашнем аресте самой придется полы в 13 комнатах мыть и пельмени варить".

Напомним, Хамовнический суд Москвы на два месяца поместил Евгению Васильеву под домашний арест. Ей запрещено пользоваться интернетом и общаться с кем-либо, кроме адвокатов. Васильева просила отпустить ее под залог в размере 15 миллионов рублей. Но суд эту просьбу не удовлетворил. Ей грозит до 6 лет лишения свободы.