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Экономика

Люксовая парфюмерия стала исчезать из российских магазинов – СМИ

Люксовая парфюмерия стала исчезать из российских магазинов – СМИ

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Люксовая парфюмерия стала исчезать из российских магазинов – СМИ

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Первый белорусский аналог IKEA открыли в Москве

В Москве открыли первый белорусский аналог IKEA

В Москве открыли первый белорусский магазин с аналогами товаров из IKEA

Из российских магазинов стали исчезать люксовые духи. Почти полностью пропали Yves Saint Laurent, Chanel и другие марки, пишут телеграм-каналы.

В Москве брендовые ароматы держались на поставках из регионов, на складах которых были остатки люксовой парфюмерии. По информации ретейлеров, духи периодически перенаправляли в столицу, где выше спрос.

Какие еще марки сложно достать? Есть ли качественные аналоги? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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