Билеты в плацкартные вагоны в 2013 году подорожают на 20%. Об этом "Российской газете" сообщил глава Минтранса Максим Соколов. По его словам, эта индексация необходима, чтобы обеспечить сохранение существующих маршрутов и спроса на такие перевозки. Также надо подтягивать себестоимость перевозки к цене билета. По словам Максима Соколова, другого рецепта нет и надо формировать справедливую модель ценообразования. Второй вариант - прямое субсидирование, но такой возможности, по словам Соколова, сегодня у бюджета нет.