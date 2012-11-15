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15 ноября 2012, 09:25

Билеты в плацкартные вагоны в 2013 году подорожают на 20%

Билеты в плацкартные вагоны в 2013 году подорожают на 20%

С 2013 года билеты в плацкарт и общий вагон подорожают на 10%

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Билеты в плацкартные вагоны в 2013 году подорожают на 20%. Об этом "Российской газете" сообщил глава Минтранса Максим Соколов. По его словам, эта индексация необходима, чтобы обеспечить сохранение существующих маршрутов и спроса на такие перевозки. Также надо подтягивать себестоимость перевозки к цене билета. По словам Максима Соколова, другого рецепта нет и надо формировать справедливую модель ценообразования. Второй вариант - прямое субсидирование, но такой возможности, по словам Соколова, сегодня у бюджета нет.
билеты Елена Силуянова новости плацкарт
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