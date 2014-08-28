Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 августа 2014, 16:15

Безопасность

К 1 сентября у столичных школ оборудуют более 500 пешеходных переходов

К 1 сентября у столичных школ оборудуют более 500 пешеходных переходов

"Московский патруль": Как работает туристическая полиция в столице

В САО дорога в школу стала безопасней после появления нового светофора

"Познавательный фильм": Шереметьево. Ворота в небо

"План города": Итоговая программа

Началась проверка противопожарной безопасности в школах Москвы

"План города": Кто отвечает за безопасность на железной дороге

"Познавательный фильм": Пляжные развлечения

С 20 августа в городах России пройдет месячник безопасности детей

"Интервью": Владимир Волков - о безопасности на столичных водоемах

К 1 сентября у московских школ оборудуют более 500 пешеходных переходов, рассказали представители столичной Госавтоинспекции. В частности, обновят разметку, она станет бело-желтой. Кроме того, в День знаний наряды инспекторов будут дежурить у школы, передает телеканала "Москва 24".

О том, что среди пешеходов станет больше детей, напоминают и водителям. Например, на севере Москвы провели специальную акцию.

О правилах поведения на дороге напомнят и самим школьникам. В первые дни учебного года автоинспекторы проведут в образовательных учреждениях уроки безопасности.
безопасность школы пешеходные переходы образование Илья Федоровцев новости Ирина Ильичева

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика