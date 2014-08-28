К 1 сентября у столичных школ оборудуют более 500 пешеходных переходов

К 1 сентября у московских школ оборудуют более 500 пешеходных переходов, рассказали представители столичной Госавтоинспекции. В частности, обновят разметку, она станет бело-желтой. Кроме того, в День знаний наряды инспекторов будут дежурить у школы, передает телеканала "Москва 24".

О том, что среди пешеходов станет больше детей, напоминают и водителям. Например, на севере Москвы провели специальную акцию.

О правилах поведения на дороге напомнят и самим школьникам. В первые дни учебного года автоинспекторы проведут в образовательных учреждениях уроки безопасности.