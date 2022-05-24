На вооружение российской армии поставляют зенитные системы С-500 "Прометей"

На вооружение российской армии поступают новейшие военные комплексы для проведения специальной военной операции на Украине. В том числе, это зенитные системы С-500 "Прометей". Их делает концерн "Алмаз-Антей".

Производитель заявляет, что комплекс совмещает функции противовоздушной обороны и противоракетной обороны. Также в армию поставляется лазерная система "Пересвет".

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.